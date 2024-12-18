Siirt'te 3 kardeş, karbonmonoksit gazından zehirlendi

Olay, gece saatlerinde Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Yaktıkları sobadan kalan közleri kovayla çıkarıp odanın içine bırakan E.K (17), N.S.K. (11) ve Y.K. (12) kardeşler, sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kardeş, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da Diyarbakır’a sevk edilerek tedaviye alındı. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.