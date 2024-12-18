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        Patlayan borudan suyun sıçradığı ağaçta buz sarkıtları oluştu

        SİİRT'te patlayan borudan suyun sıçradığı ağaçta, soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 13:46 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:50
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        Patlayan borudan suyun sıçradığı ağaçta buz sarkıtları oluştu
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        SİİRT’te patlayan borudan suyun sıçradığı ağaçta, soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluşturdu.

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Siirt’te, kent merkezindeki bir üzüm bağında bulunan ağaca, patlayan borudan su sıçradı. Sıcaklığın gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü havada, ağaçta buz sarkıtları oluştu. O anlar, üzüm bağının sahibi Mami Çelik tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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