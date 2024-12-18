Patlayan borudan suyun sıçradığı ağaçta buz sarkıtları oluştu

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Siirt’te, kent merkezindeki bir üzüm bağında bulunan ağaca, patlayan borudan su sıçradı. Sıcaklığın gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü havada, ağaçta buz sarkıtları oluştu. O anlar, üzüm bağının sahibi Mami Çelik tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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