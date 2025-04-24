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        Kazada yaralanan Muhammed, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

        SİİRT'in Kurtalan ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan 3 kişiden Muhammed Geniş (19), tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 13:42 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:45
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        Kazada yaralanan Muhammed, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        SİİRT’in Kurtalan ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan 3 kişiden Muhammed Geniş (19), tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.

        Siirt-Kurtalan kara yolunda 6 Nisan günü plakası ve sürücüsün ismi öğrenilemeyen otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Muhammed Geniş ve 2 kişi, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geniş, buradan da Siirt eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Yoğun bakımda tedavi gören Muhammed Geniş, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Geniş’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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