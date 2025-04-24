Kazada yaralanan Muhammed, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

Siirt-Kurtalan kara yolunda 6 Nisan günü plakası ve sürücüsün ismi öğrenilemeyen otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Muhammed Geniş ve 2 kişi, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geniş, buradan da Siirt eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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