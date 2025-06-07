Siirt'te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada

SİİRT’in Kurtalan ilçesinde Aziz Asma’nın dün düzenlenen düğün töreninde halay çeken Adnan Pekgöz’ü (19) hedef alarak defalarca ateş edip ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının ardından yakalanan Aziz Asma, tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan Aziz Asma, davetlilerle birlikte halay çeken Adnan Pekgöz’e henüz bilinmeyen nedenle tabanca ile ateş açtı. defalarca ateş etti. Pekgöz yere yığılırken, kurşunların isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. de yaralandı. Saldırının ardından Aziz Asma kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adnan Pekgöz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pekgöz ve yaralananların yakınları da hastaneye akın ederken, polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Pekgöz’ün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Pekgöz’ün cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Aziz Asma da kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aziz Asma, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.