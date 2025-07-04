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        Otomobil refüje, ardından da park halindeki araca çarptı: 2'si ağır, 5 yaralı

        SİİRT'te otomobilin refüje çarpıp takla attıktan sonra park halindeki otomobile çarptığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:31 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:35
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        Otomobil refüje, ardından da park halindeki araca çarptı: 2'si ağır, 5 yaralı
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        SİİRT'te otomobilin refüje çarpıp takla attıktan sonra park halindeki otomobile çarptığı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, dün gece saatlerinde Karayolları Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. M.H.K.'nin (26) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 15 AAH 086 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attıktan sonra park halindeki 56 ABD 874 plakalı otomobile çarptı. Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü M.H.K ile yanındaki M.V.S. (20), D.Ç. (21), M.E. (17) ve B.C. (20) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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