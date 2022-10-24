Siirt Üniversitesi öğrencileri köy çocuklarıyla bir araya geldi

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programında öğrenim gören öğrenciler Şirvan ilçesinin Kırtepe köyündeki çocuklarla görüştü.



Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kırtepe köyü Nezahat Avni Kulen İlkokulunu ziyaret eden gençler köyde yaşayan çocuklarla bir araya geldi, onlarla etkinlikler gerçekleştirdi, onlara hediyeler dağıttı.

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ata Pesen, bu ziyareti gerçekleştirmelerinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.



Etkinliğe katılan üniversite öğrencilerinden Yunus Şenduryıldız ise günlerdir bu etkinliğin planlamasını yaptıklarını anlatarak, çocukların yüzlerinde gördükleri sevincin her şeye değer olduğunu belirtti.



Ziyaret sonunda öğrenciler birlikte pasta kesti, hatıra fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.