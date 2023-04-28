AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay'dan Siirt Üniversitesine ziyaret

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SİİRT (AA) - AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak'ı ziyaret etti.

Aktay, beraberinde Şındak ile yapımı tamamlanan Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Merkezde yapılan tedavi, ameliyat ve diğer çalışmaların yapıldığı alanları da ziyaret eden Aktay, akademisyenlerle sohbet etti.

Ziyarette, rektör yardımcıları Prof. Dr. Cemalettin Akınay, Prof. Dr. Tekin Şahin ve Prof. Dr. Cahit Pesen de yer aldı.

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