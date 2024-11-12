Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te sis etkili oldu

        Siirt'te etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:50 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        ​​​​​​​Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 15 ile 20 metreye kadar düştü.

        Siirt-Kurtalan ve Eruh çevre yolunu kullanan sürücüler dikkatli ilerledi.

        Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz
        Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Geçen sezonu arattı!
        Geçen sezonu arattı!
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Kaldırımda yürüyordu... Otomobil ezdi öldü! Sürücü serbest!
        Kaldırımda yürüyordu... Otomobil ezdi öldü! Sürücü serbest!
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Bitcoin'de tarihi yükseliş

        Benzer Haberler

        Siirt'te motosikletin çarptığı bisikletli Muhammed, ağır yaralandı
        Siirt'te motosikletin çarptığı bisikletli Muhammed, ağır yaralandı
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Siirt'te jandarma ekiplerinden denetim ve bilgilendirme çalışmaları yaptı
        Siirt'te jandarma ekiplerinden denetim ve bilgilendirme çalışmaları yaptı
        Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker, törenle anıldı
        Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker, törenle anıldı
        Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker dualarla anıldı
        Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker dualarla anıldı
        Siirt'te yurtta kalan 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kal...
        Siirt'te yurtta kalan 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kal...