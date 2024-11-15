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        Yamaç paraşütçüleri, Botan Vadisi Milli Parkı'nın güzelliklerini tanıtmak için havalanıyor

        FECRİ BARLIK - Siirt'te yamaç paraşütü tutkunları Botan Vadisi Milli Parkı'nda doğa manzarası eşliğinde uçuş deneyimi yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:13 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:13
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        Yamaç paraşütçüleri, Botan Vadisi Milli Parkı'nın güzelliklerini tanıtmak için havalanıyor
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        FECRİ BARLIK - Siirt'te yamaç paraşütü tutkunları Botan Vadisi Milli Parkı'nda doğa manzarası eşliğinde uçuş deneyimi yaşıyor.

        Kentte farklı mesleklere mensup Yamaç Paraşütü Kulübü üyeleri, belirledikleri alanlarda uçuşlar gerçekleştirerek kentin semalarını renklendiriyor.

        Yüksek rakımlı dağlarla çevrili Botan Vadisi Milli Parkı'nın eşsiz manzarası eşliğinde uçmanın keyfini yaşayan paraşütçüler, yılın son uçuşlarını gerçekleştiriyor.

        Botan Vadisi ve uçuş yaptıkları diğer bölgelerde gökyüzünde süzülürken bu anları kamerayla kaydeden ve çektikleri görselleri sosyal medya hesaplarından paylaşan kulüp üyeleri bölgenin tanıtımına da katkıda bulunuyor.

        - "4200 metreye kadar çıkma potansiyeline sahibiz"

        Kulübün sorumlu pilotu ve aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Soner Yılmaz, AA muhabirine, 2012 yılında kurulan kulüp bünyesinde 25 sertifikalı pilot bulunduğunu söyledi.

        Yamaç paraşütünü alternatif bir turizm faaliyeti olarak gördüklerini ifade eden Yılmaz, yaşadıkları kentteki milli parkın doğal güzelliklerini herkese tanıtmak istediklerini belirtti.

        Yılmaz, "Çocukluktan bu yana hep uçmak isterdim. Hep uçmak nasıl bir duygu, nasıl bir keyif derdik. Siirt'te uçuş yapan hocamıza bu sporu yapmak istediğimizi söyledik. Türk Hava Kurumunca kentte kurs açıldı. Kursun ilk kursiyerlerindeniz. 2012 yılında açılan kursla yamaç paraşütü pilotu olduk. Siirt karasal bir bölge olduğu için termal akım çok fazla. Aldığımız eğitimle termal uçuşlar yapmaya başladık. Botan Vadisi Milli Parkı'nın denizden yüksekliği 930, karadan olan yüksekliği 480 metredir. 4200 metreye kadar çıkma potansiyeline sahibiz. Sonbaharın, termal hava akımından dolayı yılın son uçuşlarını gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Hobi olarak başladığı yamaç paraşütünü zamanla sosyal ve sportif aktivite olarak gerçekleştirdiğini dile getiren Yılmaz, kulüp olarak uçmaya ilgi duyanlara yönelik eğitim de düzenlediklerini belirtti.

        Botan Vadisi Milli Parkı'nın Türkiye'nin birçok yerindeki uçuş tutkunları için uçuş rotası olduğuna işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Çok bakir alanlarımız var. Vadinin altında tarihi Akabe yolumuz var. Yamaç paraşütünde ikili (tandem) dediğimiz uçuşlar yapılıyor. Turistler Siirt'teki güzellikleri havadan da görmek isterse burada ikili uçuşlar yapabiliyorlar. Siirt'e gelenlerin buranın güzelliklerini yerde görüp gökte görmemeleri büyük eksiklik. Kentimizde yamaç paraşütünün gelişmesi için katkı sağlayan Valimize, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyorum."

        - "Ülke çapında yarışmalara katılıyoruz"

        Kulüp üyesi ve esnaf Muhittin İdiz de yaklaşık 10 yıldır yamaç paraşütü pilotu olarak Siirt semalarında kültürel ve sportif uçuşlar gerçekleştirdiğini söyledi.

        Botan Vadisi Milli Parkı'nda uçmanın kendilerine ayrı bir heyecan verdiğini anlatan İdiz, şöyle dedi:

        "Kulüp bünyesinde bu sporu yapıyoruz. Bu spora daha önce Antalya'nın Alanya ilçesinde şahit olduk. Siirt'te Türk Hava Kurumunun açtığı kurslara katıldım. Önceleri hobi olarak başladım. İlerleyen yıllarda bölgesel yarışmalara katıldık ve başarılı olduk. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından haziran ayında düzenlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Yarışmasında genel klasman ve kulüp klasmanı olarak bölge birinciliğimiz var. Şu an ülke çapında yarışmalara katılıyoruz. Allah nasip ederse bunu milli takım seviyesine çıkarmak istiyorum."

        Coğrafi anlamda zorlu bir bölge olan Botan'da yaptıkları uçuşlarla milli parkın güzelliklerini tanıtmaya katkıda bulunduklarını dile getiren İdiz, "Bölge, yamaç paraşütü için çok elverişli. Karasal iklimin olduğu termal akımlar var. Buranın güzel bir manzarası var." ifadelerini kullandı.

        Yamaç paraşütü pilotu İbrahim Elçiçek de Siirt'i yamaç paraşütünde merkezi bir konuma getirmek için gerçekleştirdikleri uçuşlara tüm sporseverleri beklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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