Siirt'in "sera köyü"nde muhtarından imamına herkes toprağın bereketinden yararlanıyor

FECRİ BARLIK - Devlet desteğiyle seracılığın geliştiği Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyü, yıl boyunca toprağın bereketinden yararlanıyor.

İlçeye bağlı 80 haneli, 750 nüfuslu Ulaştı köyünde yaklaşık 17 yıl önce fide üretimiyle başlayan modern seracılıkta, muhtardan imama, kadınlardan gençlere kadar herkes el birliğiyle fide ve sebze üretiyor.

Köyde bir dönem domates, biber, patlıcan, karpuz, salatalık, çilek ve reyhan fidesi, diğer dönemlerde ise sırasıyla salatalık ve yeşil soğan yetiştiriliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, "Sera Modernizasyon" ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen "Modern Seracılığın Yaygınlaştırılması" projeleriyle çeşitli desteklemelerle seracılığın yaygınlaştığı ve sera sayısının 160'a ulaştığı köyde, yıl boyunca üretim yapılıyor.

Sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda tarımsal kalkınmanın örnek alındığı bir yer haline gelen köyde, seraların yanı sıra diğer arazilerde de üretim gerçekleştiriliyor.

Köylülerin yetiştirdiği ürünler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere farklı bölgelerdeki illere gönderiliyor.

- "Seracılık, köye dönüşleri de sağlıyor"