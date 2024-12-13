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        Siirt'te otomobilin çarpması sonucu 1'i jandarma personeli 3 kişi yaralandı

        Siirt'te uygulama noktasında jandarma ekibine otomobilin çarptığı kazada, 1'i jandarma personeli 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:42 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:04
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        Siirt'te otomobilin çarpması sonucu 1'i jandarma personeli 3 kişi yaralandı
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        Siirt'te uygulama noktasında jandarma ekibine otomobilin çarptığı kazada, 1'i jandarma personeli 3 kişi yaralandı.

        Y.E'nin kullandığı 72 DE 212 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolunun Kezer Çayı mevkisinde uygulama yapan jandarma personeli ve ekip minibüsüne çarptı.

        Kazada 1 jandarma personeli ile otomobil sürücüsü ve araçta bulunan F.E. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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