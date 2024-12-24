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        Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi

        Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 22:33 Güncelleme: 24.12.2024 - 22:33
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        Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi
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        Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Merkeze bağlı Kışlacık köyünde rahatsızlanan aynı aileden 9 kişinin kaldırıldıkları Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı.

        Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 9 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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