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        Siirt'te hafif ticari araç yandı

        Siirt'te seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 14:55 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:55
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        Siirt'te hafif ticari araç yandı
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        Siirt'te seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

        Barış Mahallesi'nde R.T'ye ait 56 ABE 699 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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