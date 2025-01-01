Siirt'te hafif ticari araç yandı

Barış Mahallesi'nde R.T'ye ait 56 ABE 699 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

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