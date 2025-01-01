Siirt'te hafif ticari araç yandı
Siirt'te seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Siirt'te seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Barış Mahallesi'nde R.T'ye ait 56 ABE 699 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
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