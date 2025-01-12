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        Siirt'te asfalt plenti tesisinde deneme üretimi yapıldı

        Siirt'te, İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan asfalt plenti tesisinde deneme üretimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 12.01.2025 - 15:27
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        Siirt'te asfalt plenti tesisinde deneme üretimi yapıldı
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        Siirt'te, İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan asfalt plenti tesisinde deneme üretimi gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Vali Kemal Kızılkaya’nın öncülüğünde, şehrin altyapı çalışmalarının güçlendirmesi ve modern şehirleşme hedefleri doğrultusunda asfalt plenti, taş kırma ve eleme tesisi projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

        Vali Kızılkaya'nın tesiste yapılan deneme üretimi programına katıldığı ifade edilen açıklamada, testin başarıyla yapıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Siirt’in yol yapım ve bakım çalışmalarında ihtiyaç duyulan asfaltı hızlı, ekonomik ve kaliteli bir şekilde üretilecek tesisle, yeni yolların yapımı hızlanacak, mevcut yolların iyileştirilmesi kolaylaşacak, dışa bağımlılık azalacak ve kamu kaynakları daha verimli kullanılacak. Tesisin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle ilin ulaşım altyapısı hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerde daha modern ve dayanıklı hale gelecek. Yıllık 258 bin ton asfalt üretimi, 157 kilometre yol yapım kapasitesi ve tesise kazandırılan 26 yeni iş makinesi ile hizmet kalitesi ve kurumsal kapasite yükselirken halka da daha güvenli ve konforlu yollar sunulacak."

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