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        Siirt Valisi Kızılkaya, İğneli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İğneli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:28 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:25
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        Siirt Valisi Kızılkaya, İğneli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İğneli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ile Pervari ilçesine bağlı İğneli Jandarma Karakol Komutanlığına ziyarette bulundu.

        Ziyarette bölgede yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi alan Kızılkaya, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla özveriyle görev yapan jandarma personeline teşekkür etti.

        Kızılkaya, jandarmaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin." dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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