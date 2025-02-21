Siirt'te sağlıkçılar hayat kurtaran "fermuar sistemi"ni çektikleri kısa filmle anlattı

MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te sağlık çalışanları, hayat kurtarmak için zamanla yarışan ambulanslara yol açan "fermuar sistemi"ni tanıtmak için kısa film çekti.

Emniyet şeridi yer almayan ve ikiden fazla şeritli olan yollarda, sağdaki araçların yolun sağına, soldakilerin ise soluna yanaşarak ambulansın orta kısımdan geçişine imkan tanıyan "fermuar sistemi"yle acil hastalara daha hızlı ulaşılıyor.

Siirt'te İl Sağlık Müdürlüğünce "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında öğrencilere ve sivil toplum kuruluşlarına sistemin tanıtılması için eğitimler veriliyor.

Ayrıca "fermuar sistemi" ile ilgili farkındalık sağlanması için bir de kısa film çekildi.

Paramedik Yağmur Yiğit ve Çağla Çüvgün'ün senaristliğini yaptığı filmde doktordan hemşireye, tıbbi sekreterden UMKE görevlisine kadar birçok sağlık çalışanı kamera karşısına geçti.

3 dakika 21 saniyelik filmde senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezine gelen trafik kazası ihbarı üzerine ambulansla yola çıkan ekiplerin olay yerine ve hastaneye ulaşmalarında geçiş üstünlüğünün önemi anlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan kısa film ile trafikte hayat kurtarmak için zamanla yarışan ambulanslara yol verilmesi konusunda farkındalık sağlanması hedefleniyor.

- "Trafikteki kayıplar maalesef kötü sonuçlar doğurmaktadır"

​​​​​​​İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle sürdürülen çalışmayı Siirt'te de gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Fermuar sistemi" ile acil hastalara daha hızlı ulaşmayı amaçladıklarını ifade eden Ömür, "Sağlık Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu en önemli projelerden biri olarak daha önce 'Yaşama yol ver' adı altında yürüttüğümüz kampanyaya bu sefer fermuar sistemini ekledik." dedi.

Bu sistemin önemine değinen Ömür, özellikle trafik kazalarında, yüksekten düşmelerde ve kalp krizlerinde fermuar sisteminin erken müdahale ile vatandaşların hayatta kalmasına büyük katkı sunacağını belirtti.

Sürücülerden trafikte ambulanslara yol vermelerini isteyen Ömür, 24 saat kesintisiz hizmet veren sağlıkçılar için birkaç saniyenin bile çok önemli olduğunu vurguladı. Ömür, zamana karşı yarıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: "Trafikteki kayıplar maalesef hasta için kötü sonuçlar doğurmaktadır. Fermuar yöntemi için sivil toplum kuruluşları, belediye ve jandarma ekipleriyle komisyon oluşturduk. Bu konuda öncelikle halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bizler okullarda, sivil toplum kuruluşlarında eğitim faaliyetlerine başladık. Yaptığımız film ile de halka bilgiler vermeye çalışacağız. Hizmet içi eğitimleri, öğrencilerin eğitilmesini çok önemli görüyoruz. Çocuklarımızı eğitebilirsek gelecek nesilleri kurtarabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ağaç yaş iken eğilir. Sürücülerimizi bu konuda anlayışlı olmaya ve bilinçli olmaya davet ediyoruz." Siirt'te 45 ambulansla sağlık hizmeti verildiğini anlatan Ömür, "2024 yılında gelen 75 bin çağrı günlük ortalama 205 çağrıya tekabül ediyor. Günde 75 vakaya müdahale ettik. Şehir merkezinde kentsel vakaya ilk 10 dakikada ulaşma oranımız yüzde 96. Fermuar yöntemini uygulamaya koyabilirsek bu kentsel 10 dakikada ulaşma süremizi yüzde 100'lere çıkaracağımızı düşünüyoruz. Herkesten destek bekliyoruz." diye konuştu. - "Bir hayat bile kurtarırsak projemiz hayata geçmiş olacak" Projede görev alan paramedik Yağmur Yiğit de sürücülerin bu sistem ile ilgili bilgilendirilmesi için çeşitli katalog ve afişlerle kamu spotu hazırlandığını anlattı. "Trafikte birçok vatandaşımızın bilinçli olduğunu biliyoruz ancak bu bilinç konusunda eksikliği gidermek amacıyla da bu çalışmayı yaptık. Amatör bir ruhla başlayıp, kısıtlı imkanlarla profesyonel bir iş çıkarmaya çalıştık." diyen Yiğit, bu kısa film ile empati duygusunu artırmak istediklerini belirtti. Yiğit, şöyle konuştu: "Kısa filmde kimi vatandaşları bilinçli davranıp ambulansa yol veriyor kimi de yol vermiyor. Yol verilmeyen birinci senaryomuzda hasta ne yazık ki çok kan kaybettiği için süreden kaynaklı hayatını kaybediyor. İkinci senaryomuzda bütün vatandaşlarımız fermuar sistemini uygulayarak ambulansa yol veriyor ve hastaneye nakli sırasında hastanın daha az kan kaybetmesi nedeniyle yaşama şansı oluyor. Bu videodaki amaç halka bunu izlettirip, empati kurmalarını, 'Bir gün ben de bu yardıma ihtiyaç duyabilirim.' demelerini sağlamaktır. Bir hayat bile kurtarırsak projemiz hayata geçmiş olacak."