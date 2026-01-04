Habertürk
        Siirt Haberleri

        Siirt'te yaban domuzu sürüsü karlı yolda görüntülendi

        Siirt'in Şirvan ilçesinde yaban domuzu sürüsü karlı yolda görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 23:34 Güncelleme: 04.01.2026 - 23:34
        Siirt'te yaban domuzu sürüsü karlı yolda görüntülendi
        Siirt'in Şirvan ilçesinde yaban domuzu sürüsü karlı yolda görüntülendi.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin Çeltikyolu köyünde karla mücadele çalışmaları sırasında yolda ilerleyen yaban domuzu sürüsü görüldü.

        O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kayıtlarda, sürücünün karlı yolda koşarak ilerleyen domuzlara "yol verin" diye seslenmesi de yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

