Siirt'te yaban domuzu sürüsü karlı yolda görüntülendi
Siirt'in Şirvan ilçesinde yaban domuzu sürüsü karlı yolda görüntülendi.
İl Özel İdaresi ekiplerinin Çeltikyolu köyünde karla mücadele çalışmaları sırasında yolda ilerleyen yaban domuzu sürüsü görüldü.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kayıtlarda, sürücünün karlı yolda koşarak ilerleyen domuzlara "yol verin" diye seslenmesi de yer alıyor.
