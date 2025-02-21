Siirt'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Sit Mahallesi kırsalında gezen Abdullah D, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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