Siirt'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Siirt'in Şirvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Siirt'in Şirvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Sit Mahallesi kırsalında gezen Abdullah D, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırılan Abdullah D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.