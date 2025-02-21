Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Yedikapı köyünde yoğun kar nedeniyle kapanan yolda 5 araç mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerin yolu açmasıyla araçlar güvenli bölgelere ulaştırıldı.
- Karla mücadele ekipleri ambulansın geçişini sağladı
Baykan ilçesinin Narlıyurt köyünün Uzunkavak mezrasında rahatsızlanan 60 yaşındaki Selahattin Dekak'ın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Ambulans yolu kapanan mezraya ulaşamayınca bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, yolu açarak ambulansın geçişini sağladı.
Dekak, sağlık ekiplerince Baykan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.
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