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        Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 21:59 Güncelleme: 21.02.2025 - 21:59
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        Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Yedikapı köyünde yoğun kar nedeniyle kapanan yolda 5 araç mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerin yolu açmasıyla araçlar güvenli bölgelere ulaştırıldı.​​​​​​​

        - Karla mücadele ekipleri ambulansın geçişini sağladı

        Baykan ilçesinin Narlıyurt köyünün Uzunkavak mezrasında rahatsızlanan 60 yaşındaki Selahattin Dekak'ın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Ambulans yolu kapanan mezraya ulaşamayınca bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, yolu açarak ambulansın geçişini sağladı.

        Dekak, sağlık ekiplerince Baykan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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