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        Siirt'te eğitime kar engeli; 99 köy yolu kapandı (2)

        EKİPLERHASTENEYE ULAŞTIRDISiirt'in Baykan ilçesine bağlı Narlıyurt köyü Uzunkavak mezrasında rahatsızlanan Selahattin Dekak (60) için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:09 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:15
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        Siirt'te eğitime kar engeli; 99 köy yolu kapandı (2)
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        EKİPLERHASTENEYE ULAŞTIRDI

        Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Narlıyurt köyü Uzunkavak mezrasında rahatsızlanan Selahattin Dekak (60) için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Bölgeye giden ekipler, kar nedeniyle yolun kapalı olduğunu görünce İl Özel İdaresi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi'ne bağlı araçlarla köye gitti. Dekak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araçla ambulansın bulunduğu noktaya getirildi. Burada ambulansa alınan Dekak, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dekak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        YOLDA KALAN ARAÇLARA MÜDAHALE

        Şirvan ilçesi Yedikapı grup köy yolunda seyir halindeki 5 araç, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. İhbarla harekete geçen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, araçları bulundukları noktadan çıkartarak güvenli bölgeye götürdü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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