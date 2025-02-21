Siirt'te eğitime kar engeli; 99 köy yolu kapandı (2)
EKİPLERHASTENEYE ULAŞTIRDISiirt'in Baykan ilçesine bağlı Narlıyurt köyü Uzunkavak mezrasında rahatsızlanan Selahattin Dekak (60) için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.
EKİPLERHASTENEYE ULAŞTIRDI
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Narlıyurt köyü Uzunkavak mezrasında rahatsızlanan Selahattin Dekak (60) için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Bölgeye giden ekipler, kar nedeniyle yolun kapalı olduğunu görünce İl Özel İdaresi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi'ne bağlı araçlarla köye gitti. Dekak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araçla ambulansın bulunduğu noktaya getirildi. Burada ambulansa alınan Dekak, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dekak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YOLDA KALAN ARAÇLARA MÜDAHALE
Şirvan ilçesi Yedikapı grup köy yolunda seyir halindeki 5 araç, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. İhbarla harekete geçen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, araçları bulundukları noktadan çıkartarak güvenli bölgeye götürdü.
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