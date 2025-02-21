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        Siirt'te 2 katlı metruk yapıda kısmi çökme meydana geldi

        Siirt'te 2 katlı metruk yapının bir kısmı çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:51 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:24
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        Siirt'te 2 katlı metruk yapıda kısmi çökme meydana geldi
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        Siirt'te 2 katlı metruk yapının bir kısmı çöktü.

        Merkez Batı Mahallesi 1010 Sokak'ta dün gece 2 katlı metruk yapıda kısmi çökme meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Batı ve Karakol mahallelerinin kesiştiği bölgede bulunan yapının yıkılmayan duvarlarının oluşturduğu risk nedeniyle çevresinde bulunan 3 binadaki 30 kişi tahliye edildi.

        Karakol Mahallesi muhtarı Fikret Özalp, AA muhabirine, metruk yapının kısmen çökmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin olaya müdahale ettiğini, risk taşıyan binaların boşaltıldığını söyledi.

        Özalp, "Çökme sırasında mahalle sakinleri bir anda dışarı çıktı, 112 Acil Çağrı Merkezini aradılar. 3 bina tedbir için boşaltıldı." ifadelerini kullandı.

        Mahalle sakinlerinden Mehmet Enüştekin ise gece büyük bir panikle uyandıklarını, evlerinin yanındaki metruk yapının kısmen çöktüğünü gördüklerini belirterek, "Deprem olduğunu düşündük. Mahallede yaşayanlar da dışarı çıkmışlardı. Ekipler vatandaşları tahliye etti." diye konuştu.

        Nimet Özalp da olayın ardından yetkililerin mahallede önlem aldığını vurgulayarak, "15-20 yıldır bu binalar boş. Bu sokaklarda bayağı boş ev var. Hepsi terkedilmiş." dedi.

        Tahliye edilen vatandaşlardan Halil Erol ise evlerine bitişik olan 2 katlı yapının büyük bir gürültüyle çöktüğünü kaydederek, "Mecburen ekipler tarafından tahliye edildik. Bizim için yer ayarlandı ancak biz akrabalarımızın yanına yerleştik. Sabah görmek için tekrar buraya geldim. Lütfen gerekli çözümler bulunsun, bu metruk evler yıkılsın, buralar temizlensin." şeklinde konuştu.

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