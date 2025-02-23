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        Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 95 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 95 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 13:03 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:10
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        Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 95 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 95 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Siirt İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şirvan'da 27, Pervari'de 17, Eruh'ta 15 ve Tillo'da 3 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, yolları kardan temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan, Siirt Belediyesi ekipleri, gece yağan kar nedeniyle kent merkezindeki ana arter ve ara sokaklarda, Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

        - Bingöl

        Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkez 3, ilçelerden Adaklı 2, Genç 9, Karlıova 7, Kiğı 4, Solhan 2, Yayladere 2 ve Yedisu'da 1 köy yolu kardan ulaşıma kapandı.

        Ekipler, 30 yerleşim yerinin yolunu kardan temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Şırnak

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 3 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdare ekipleri, yerleşim yerlerine ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan, 3 gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanma kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

        Sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde, belediye ekipleri yollarda kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yürütüyor.

        Beytüşşebap ve Uludere ilçe merkezlerinde biriken karlar da belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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