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        Siirt'te vatandaşlar iftar çadırında ilk iftarını yaptı

        Siirt'te vatandaşlar, Siirt Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında orucunu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 20:35 Güncelleme: 01.03.2025 - 20:51
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        Siirt'te vatandaşlar iftar çadırında ilk iftarını yaptı
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        Siirt'te vatandaşlar, Siirt Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında orucunu açtı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan 350 kişilik iftar çadırında vatandaşlarla iftar yaptı.

        Masaları tek tek gezen ve sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinleyen Kızılkaya, hayırlı ramazanlar diledi.

        Ramazan ayının manevi atmosferinin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirten Kızılkaya, "Siirtli hemşerilerimizle aynı sofrada buluşarak iftarımızı açtık, ekmeğimizi paylaştık. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin." dedi.

        Programa AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Vali yardımcıları ve belediye başkan yardımcıları Birkan Tatlısöz ve Ömer Faruk Gökçe, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, BBP İl Başkanı Bahattin Mergen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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