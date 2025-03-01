Siirt'te vatandaşlar iftar çadırında ilk iftarını yaptı

Programa AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Vali yardımcıları ve belediye başkan yardımcıları Birkan Tatlısöz ve Ömer Faruk Gökçe, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, BBP İl Başkanı Bahattin Mergen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirten Kızılkaya, "Siirtli hemşerilerimizle aynı sofrada buluşarak iftarımızı açtık, ekmeğimizi paylaştık. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin." dedi.

Masaları tek tek gezen ve sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinleyen Kızılkaya, hayırlı ramazanlar diledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan 350 kişilik iftar çadırında vatandaşlarla iftar yaptı.

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