Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
Siirt'te traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Siirt'te traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Mehmet Metin A. idaresindeki 56 AAV 606 plakalı traktör, merkeze bağlı Akyamaç köyündeki bahçede kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Metin A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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