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        Siirt'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Siirt'te kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:17 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:24
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        Siirt'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Siirt'te kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Alaaddin M. (55) yönetimindeki 29 ABA 929 plakalı kömür yüklü tır, Siirt-Eruh kara yolunun Botan Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol ekiplerin yürüttüğü çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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