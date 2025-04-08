Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Siirt'te Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya başkanlığında, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kızılkaya, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda mart ayında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kızılkaya, kentte terör, uyuşturucu, kaçakçılık, siber suçlar, düzensiz göç ve trafik güvenliği ile ilgili çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Halkın huzuru ve güvenliği için tüm imkanların seferber edildiğini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Siirt’te suçların aydınlatılma oranı yükseldi. Kentte mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen suçların aydınlatılmasında yüzde 95, mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılmasında yüzde 87 başarı sağlandı. Geçen ay gerçekleştirilen 6 terör operasyonunda 5 şüpheli, sosyal medyadan propaganda yaptığı gerekçesiyle de 5 şüpheli yakalandı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Terörle mücadele kapsamında yürütülen önleyici faaliyetler çerçevesinde ise 114 hanede 283 kişiye bilgilendirme yapıldı. Kentin giriş ve çıkış noktalarında 5 bin 22 kişi ve 1093 araca yönelik denetim yapıldı. Geçen ay gerçekleştirilen 50 operasyonda 61 şüpheli yakalandı, adli makamlara teslim edildi. Operasyonlarda 20 kilo 851 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca 124 metruk bina kontrol edildi."

Kızılkaya, Uyuşturucu ile mücadele konusunda toplumsal bir duyarlılık ve bilinç oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığınca "UYUMA" uygulaması başlatıldığını hatırlatarak, vatandaşların bu uygulama ile bu mücadeleye katkı sunmasını beklediklerini aktardı. Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik düzenlenen 28 operasyonda yakalanan 35 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Kızılkaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 106 olayın meydana geldiğini, 81 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını ifade etti. 502 yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli sitenin erişime kapatıldığı bilgisini paylaşan Kızılkaya, 297 kişiye siber güvenlik eğitimi verildiğini söyledi. Kızılkaya, asayiş uygulamalarında 7 düzensiz göçmenin yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildiğini aktararak, dilencilik ve resmi belgede sahtecilik yapan, izinsiz seyahat eden 7 yabancı uyruklunun idari işlem yapılarak, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine sevk edildiğini bildirdi. İl genelinde mart ayında 445 asayiş olayının meydana geldiğini, 101 kişinin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığını belirten Kızılkaya, mart ayında meydana gelen asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,90 azalma sağlandığına dikkati çekti.

Okul önlerinde alınan güvenlik önlemlerine de değinen Kızılkaya, bu kapsamda 484 jandarma personelinin 242 okulda görevlendirildiğini belirtti. Emniyet sorumluluk alanındaki 103 okulun giriş ve çıkışlarının 38 ekip tarafından kontrol edildiğini aktaran Kızılkaya, şunları kaydetti: "38 bin 296 araç denetlenirken, 15 sürücü belgesi geri alındı, 248 araç trafikten men edildi ve 2 bin 815 araç plakasına ceza uygulandı. Toplam 122 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar 1'i ölümlü, 73'ü yaralanmalı ve 48'i maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik yapılan 1391 denetimde 24 motosiklet trafikten men edildi, 4 bin 525 kişiye trafik eğitimi verildi. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak, ilimizin huzur ve güvenliğini tesis etmek için milletimizin destek ve dualarıyla azimle, özveriyle ve kararlılıkla canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Siirt'imizin huzuru, güvenliği, birlik ve beraberliği için azim, kararlılık ve inançla 7 gün 24 saat görevlerinin başında olan, yapılan bu operasyon ve çalışmalarda büyük emekleri bulunan Siirt Cumhuriyet Başsavcımız ve kıymetli adli erkanımıza, 3. Komando Tugay Komutanlığımıza, Milli İstihbarat Teşkilatımıza, kaymakamlarımıza, İl Jandarma Komutanımıza, İl Emniyet Müdürümüze, polisimize, jandarmamıza, güvenlik korucularımıza, sınır içinde ve sınır dışında operasyonlar icra eden kahraman Mehmetçiklerimize teşekkür ediyorum."