Siirt'te 61. Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Millet Kıraathanesi'nde "Üreten Kütüphaneler" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe öğrenci, öğretmen ve kurum yetkilileri katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, AA muhabirine, düzenlenen etkinlikle kitap okumanın önemine dikkati çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılması planlanan etkinliğin hava muhalefetinden dolayı kapalı ortamda gerçekleştirildiğini belirten Tekin, "Düzenlenen etkinliğe öğrenciler ilgi gösterdi. Hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerde asıl amacımız gençleri bir nebze de olsa tabletten, telefondan, teknolojik ortamdan uzaklaştırarak kitapla buluşturmaktı. Katılım sağlayan herekse teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hasan Ok da kitap okumanın sadece özel günlerde değil, her zaman devam eden bir alışkanlık olmasını umut ettiklerini belirterek, "Yaklaşık 90 öğrenci ve personelimizle yarım saat okuma etkinliği düzenledik. Gençleri kütüphane ile ilgili bilgilendirdik." dedi.