Siirt'te çarpışan hafif ticari araç ile taksinin sürücüleri yaralandı
Siirt'te hafif ticari aracın taksiye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Siirt'te hafif ticari aracın taksiye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Servet M'nin kullandığı 65 ES 910 plakalı hafif ticari araç, Adliye Kavşağı'nda, Mehmet Ali Ö'nün kullandığı 56 T 0050 taksiye arkadan çarptı.
Kazada, sürücüler yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.