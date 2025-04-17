Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Çalgan'ı ziyaret etti

Milli Güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'ı ziyaret etti.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Demirhan Yavuz, annesi ve eşi ile birlikte Çalgan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Çalgan, milli güreşçi Demirhan Yavuz'u çiçekle karşılayarak kendisini tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalgan, Demirhan Yavuz'un hem Türkiye'nin hem de Siirt'in gururu olduğunu belirterek, "Elde ettiği başarılarla genç sporcularımıza ilham kaynağı olan milli güreşçimiz Demirhan Yavuz'a spor yaşamında başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Yavuz ise memleketinde olmaktan ve destek görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Siirt'in adını uluslararası platformlarda duyurmaya devam edeceğini kaydetti.