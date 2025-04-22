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        Kurtalan Kayabağlar'da halk buluşması

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Hasan Nas, belde halkıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:03
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        Kurtalan Kayabağlar'da halk buluşması
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Hasan Nas, belde halkıyla bir araya geldi.

        Başkan Nas, Kayabağlar Konferans Salonu'nda düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" adlı programda, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

        Nas, alt ve üstyapı başta olmak üzere belde halkının daha iyi hizmetlerle buluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.​​​​​​​

        Program kapsamında belde halkıyla bir araya gelmeye devam edeceklerini dile getiren Nas, şunları kaydetti:

        "Belediyemizin kapıları her zaman herkese açıktır. Bu tür toplantılar sadece vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi değil aynı zamanda hep birlikte beldemiz için yapabileceklerimiz konusunda fikir teatisinde bulunma fırsatı sunuyor. Bugün burada bir kez daha gördük ki halkımızın fikirleri, önerileri bizim için yol gösterici oluyor. Sorularınızı açık yüreklilikle dinledik, yanıtladık ve notlarımızı aldık. Birlikte karar alıp, birlikte uygulamaya devam edeceğiz. Katılım gösteren tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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