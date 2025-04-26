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        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 19:13 Güncelleme: 26.04.2025 - 19:20
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        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Siirt-Kurtalan kara yolu Konakpınar köyü mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 01 AGH 297 ve 06 COZ 656 plakalı iki otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan Yusuf K, Abdulkadir K, İsa G. ve Milkiya G. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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