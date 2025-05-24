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        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 16:21 Güncelleme: 24.05.2025 - 16:21
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        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        A.A'nın kullandığı 34 FE 7769 plakalı otomobil, Siirt-Tillo Çevre Yolu'nda, K.E. yönetimindeki 16 APG 874 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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