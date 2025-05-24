Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
A.A'nın kullandığı 34 FE 7769 plakalı otomobil, Siirt-Tillo Çevre Yolu'nda, K.E. yönetimindeki 16 APG 874 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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