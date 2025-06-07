Siirt Valisi Kızılkaya, şehit ailesini ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, 2007 yılında şehit olan güvenlik korucusu Ömer Demir'in ailesine ziyarette bulunarak, bayramlarını kutladı.

Aileyle sohbet eden, sorun ve taleplerini dinleyen Kızılkaya, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Şehit aileleri ve gazilere minnet ve şükran borçlu olduklarını ifade eden Kızılkaya, her zaman onların yanında olacaklarını kaydetti.

Ziyarette, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar da yer aldı.