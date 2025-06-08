Siirt'te düğünde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıda yaralananlar yaşadıklarını anlattı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, düğünde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yaralanan Vedat Pekgöz (35) ve Mehmet Polat (60), o anları anlattı.

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tekel Mahallesi'nde önceki gün bir salonda düzenlenen düğün sırasında gerçekleştirilen ve Adnan Pekgöz'ün (20) hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Saldırıda yaralanan 3 kişinin kentteki hastanelerde tedavileri devam ediyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Vedat Pekgöz, AA muhabirine, yaklaşık 7 yıl önce gittiği düğünde havaya ateş açılması sonucu kopan elektrik teli nedeniyle iki parmağını kaybettiğini anlattı.

O günden sonra düğünlere gitmeme kararı aldığını belirten Pekgöz, akrabalarının ısrarı üzerine önceki gün amcasının oğlunun düğününe katıldığını söyledi.

Pekgöz, "Düğüne gittik, birkaç dakika sonra silah patladı. O tarafa yöneldim. 5-6 el ateş edildikten sonra çocuk (hayatını kaybeden Adnan Pekgöz) düştüğünde ben de onunla beraber yere düştüm. Mermi topuğuma isabet etti." dedi.