Kurtalan'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü
Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.
Beykent Caddesi 615. Sokak'taki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Dicle Elektrik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, trafoda hasar oluştu.
Ekipler, trafonun onarımı için çalışma başlattı.
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