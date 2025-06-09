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        Kurtalan'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:53 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:56
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        Kurtalan'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

        Beykent Caddesi 615. Sokak'taki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Dicle Elektrik ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, trafoda hasar oluştu.

        Ekipler, trafonun onarımı için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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