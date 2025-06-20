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        Siirt'te tayini çıkan emniyet personeli için veda programı düzenlendi

        Siirt'te tayini çıkan 328 emniyet mensubu için veda programı organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 00:10 Güncelleme: 20.06.2025 - 00:21
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        Siirt'te tayini çıkan emniyet personeli için veda programı düzenlendi
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        Siirt'te tayini çıkan 328 emniyet mensubu için veda programı organize edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Oyun parkurlarının da kurulduğu etkinlikte çocuklar keyifli vakit geçirdi, yaklaşık 2 bin 500 kişiye yemek ikramında bulunuldu.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, büyük özveriyle görev yapan tüm emniyet mensuplarına teşekkür etti.

        Kamu düzeni, huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz demeden emek veren ve tayini çıkan emniyet personeline yeni görev yerlerinde başarı dileyen Kızılkaya, şunları söyledi:

        "Ben de bir polis ailesi ve polis çocuğu olarak bu tayinlere, atamalara dahil oldum. Yine İçişleri Bakanlığı ailesinin bir mensubuyum. Bu süre içinde böyle bir organizasyona tanık olmadım. Çeşitli rütbelerde 328 emniyet mensubu arkadaşımızın tayin olduğu bir günde aileleriyle birlikte son kez bir araya gelip böyle mutlu, güzel bir veda töreninin organize edildiğine ilk defa şahit oluyorum."

        Kızılkaya, programın düzenlenmesindeki emeklerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'e teşekkür etti.

        İl Emniyet Müdürü Öztürk de burada beraberce yürüdükleri yolda yeni bir döneme uğurladıkları mesai arkadaşlarına veda edeceklerini belirtti.

        Polislerin ailelerine de teşekkür eden Öztürk, "Hep birlikte sadece görev yapmadık, sadece yasaları uygulamadık, bu topraklara, insanların yüreğine dokundunuz. El Ele Sıcak Kalpler Projesi ile 11 bine yakın ihtiyaç sahibi çocuğumuzu giydirdiniz. İhtiyaç sahibi ailelerimize yemek dağıttınız. Kirvem Polis Olsun Projesi ile bu toprakların kirvesi oldunuz. Aynı zamanda en çetin görevleri de özveriyle yerine getirdiniz." diye konuştu.

        "Sabah operasyonlarıyla suçun kökünü kazımaya çalışırken gece karanlığında hasta çocuğunuzu birine emanet edip operasyonlara çıktığınız zamanlar oldu. Trafikte, caddede, meydanda halkımızın huzuru için cansiparane görev yaptınız." diyen Öztürk, bugüne kadar emek veren bütün mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

        Tayini çıkanlara plaket takdim edilen programda, yerel sanatçılar türküler seslendirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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