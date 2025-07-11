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        Siirt'te bir apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:52 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:52
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        Siirt'te bir apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

        Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir binanın 5'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Kurtalan Belediyesi itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yoğun duman nedeniyle dairede mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye aracıyla tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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