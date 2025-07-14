AK Parti Siirt İl Başkanı Özturan'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama

AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Özturan, AK Parti il binasının konferans salonunda teşkilat mensupları adına yaptığı açıklamada, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin geleceğine dair tarihi önemdeki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını belirtti.

Yaşanan tarihi gelişmelerin AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı olarak kendilerine büyük sorumluluk yüklediğini ifade eden Özturan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu önemli dönemin ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek milletimizle beraber olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de vardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla bu ülkede kardeşliğin takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız."