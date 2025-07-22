Siirt'te benzinli el sondaj makinesinin alev alması sonucu 3 işçi yaralandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dağdöşü köyünde yürütülen "Çetinkol 2B Sismik Araştırma" projesi kapsamında zemin hazırlama çalışmaları sırasında, benzinli el sondaj makinesi yüksek sıcaklık nedeniyle alev aldı.

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