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        Siirt'te benzinli el sondaj makinesinin alev alması sonucu 3 işçi yaralandı

        Siirt'in Eruh ilçesinde, benzinli el sondaj makinesinin alev alması nedeniyle 3 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:08 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:08
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        Siirt'te benzinli el sondaj makinesinin alev alması sonucu 3 işçi yaralandı
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        Siirt'in Eruh ilçesinde, benzinli el sondaj makinesinin alev alması nedeniyle 3 işçi yaralandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dağdöşü köyünde yürütülen "Çetinkol 2B Sismik Araştırma" projesi kapsamında zemin hazırlama çalışmaları sırasında, benzinli el sondaj makinesi yüksek sıcaklık nedeniyle alev aldı.

        Çıkan alev nedeniyle 1 işçi yüzünden, 2 işçi de kollarından hafif şekilde yaralandı.

        Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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