Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        GÜNCELLEME - Siirt'te benzinli el sondaj makinesinin alev alması sonucu 3 işçi yaralandı

        Siirt'in Eruh ilçesinde, benzinli el sondaj makinesinin alev alması nedeniyle 3 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 22:26 Güncelleme: 22.07.2025 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Siirt'te benzinli el sondaj makinesinin alev alması sonucu 3 işçi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'in Eruh ilçesinde, benzinli el sondaj makinesinin alev alması nedeniyle 3 işçi yaralandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dağdöşü köyünde yürütülen "Çetinkol 2B Sismik Araştırma" projesi kapsamında zemin hazırlama çalışmaları sırasında, benzinli el sondaj makinesi yüksek sıcaklık nedeniyle alev aldı.

        Çıkan alev nedeniyle 1 işçi yüzünden, 2 işçi de kollarından hafif şekilde yaralandı.

        Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, yaralıları Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

        Kızılkaya, sağlık durumları hakkında bilgi aldığı yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada

        Benzer Haberler

        Siirt'te benzinli el sondaj makinesinin alev alması sonucu 3 işçi yaralandı
        Siirt'te benzinli el sondaj makinesinin alev alması sonucu 3 işçi yaralandı
        Sondaj makinesi yüksek sıcaklık nedeniyle alev aldı: 3 işçi yaralı
        Sondaj makinesi yüksek sıcaklık nedeniyle alev aldı: 3 işçi yaralı
        Gazzeli doktorun düşürdüğü banka kartıyla yemek yiyip, içki aldılar; 3 göza...
        Gazzeli doktorun düşürdüğü banka kartıyla yemek yiyip, içki aldılar; 3 göza...
        Siirt'te hastanede KBRN tatbikatı yapıldı
        Siirt'te hastanede KBRN tatbikatı yapıldı
        Siirt'te İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Siirt'te İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Koparıldığında 557 bin 212 lira ceza uygulanan Siirt adaçayı için köylüler...
        Koparıldığında 557 bin 212 lira ceza uygulanan Siirt adaçayı için köylüler...