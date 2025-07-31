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        Siirt'te trafoda çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'te elektrik trafosunda çıkan yangın, söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 14:44 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:44
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        Siirt'te trafoda çıkan yangın söndürüldü
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        Siirt'te elektrik trafosunda çıkan yangın, söndürüldü.

        Yeni Mahalle Hazreti Fakirullah Caddesi'nde bulunan elektrik trafosundan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ve o esnada bölgede çalışma yapan Dicle Elektrik şirketi ekipleri yangına müdahale etti.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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