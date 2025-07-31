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        Kavurucu sıcaklar Siirt fıstığını da vurdu

        SİİRT'te'yeşil altın' olarak bilinen Siirt fıstığı, kavurucu sıcaklardan olumsuz etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:23 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:30
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        Kavurucu sıcaklar Siirt fıstığını da vurdu
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        SİİRT'te'yeşil altın' olarak bilinen Siirt fıstığı, kavurucu sıcaklardan olumsuz etkilendi. Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, "Tarih boyunca ilimizde görülmeyen sıcaklıklar Siirt fıstığına çok büyük zararlar verdi" dedi.

        Kentte 'yeşil altın' olarak bilinen ve yaklaşık 400 bin dekar arazi üzerinde ekili Siirt fıstığı da sıcak havalardan olumsuz etkilendi. Son yılların en sıcak ayıyla karşılaştıklarını ifade eden Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, Siirt fıstığı ve hububat üretiminde istenilen verimin alınamadığını belirterek, "Gerçekten bu sıcaklar, ilimizde ilk başlarda hububata ve kırmızı mercimeğe zarar verdi. Orada zararla kapattık sezonu. Bu yıl görülmemiş sıcaklardan dolayı Siirt fıstığının zarar gördüğünü, ağaçlarda çok kuruma meydana geldiğini gözlemliyoruz" dedi.

        SİGORTA UYARISI

        Çiftçilere yaşanan zarar karşısında sigorta yaptırmaları uyarısında bulunan Günbat, "Tüm ümidimiz, Siirt fıstığına kalmıştı. Siirt fıstığının veriminin bu yıl iyi olacağını umut etmiştik ama maalesef aniden bastıran ve tarih boyunca ilimizde görülmeyen sıcaklıklar Siirt fıstığına çok büyük zararlar verdi. Benim çiftçilere, üreticilere tavsiyem; bahçelerine, fıstıklarına, ekin alanlarına sigorta yapsınlar" diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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