Siirt'te Asfalt Plenti ve Konkasör Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi

        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 19:38 Güncelleme: 28.10.2025 - 19:38
        
        Siirt'te Asfalt Plenti ve Konkasör Tesisleri'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

        Vali Kemal Kızılkaya, İl Özel İdaresi bünyesinde Siirt Sanayi Sitesi mevkisinde kurulan tesisin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yılında kentin geleceğini aydınlatacak önemli bir yatırımı hizmete almanın heyecanını yaşadığını söyledi.

        Cumhuriyet'in ilanının 102. yılına atfen tesiste üretilen asfaltla 102 kilometrelik yolun bitümlü sıcak karışımla (BSK) kaplandığını ifade eden Kızılkaya, "Bu sadece bir tesis ve yol açılışı değildir. Bu aynı zamanda Cumhuriyet'imizin bizlere kazandırdığı azim, birlik, ruhu üretme kararlılığının en somut göstergesidir. Bir asırda yapılamayanı bir kararlılıkla, planlama ve alın teri ile bir yılda başardık. Bu çok önemli bir husus. Bakın bizim toplam köy yolu ağımız 1908 km. Biz bu projeye başladığımızda bunun sadece 107 kilometresi BSK niteliğindeydi. Geri kalan kısmı sathi kaplama veya stabilize yoldu." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yolun medeniyet olduğunu" belirttiğini aktaran Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Yol konusunda memleketimizin geldiği nokta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın eserleri, yollar, köprüler, alt geçitler, üst geçitler, hepimizin istifade ettiği çok güzel hizmetler. Esas bu hizmetlerin varması gereken noktada bu yolların birleştiği yerde milletimizin kalbi, milletimizin duasıdır. Biz bu yolları milletimizin duasını almak için yapıyoruz. Aynı zamanda memleketimizde bereket olsun diye yapıyoruz. Allah'ın izniyle de dua almaya, yol yapmaya devam edeceğiz."

        Tesisi yaptıklarında yıl sonuna 100 kilometre yol hedefi belirlediklerini fakat bu hedefi aştıklarını bildiren Kızılkaya, tesisin 110 dönüm alanda kurulduğunu anlattı.

        Asfalt malzemesinin de bu alandan temin edildiğini ve 50 iş makinesinin burada çalıştığını bildiren Kızılkaya, iş makineleri ve tesisin maliyetinin 560 milyon lira olduğunu ifade etti.

        "Terörsüz Türkiye diyoruz. Huzur ortamı, birlik ve beraberlik diyoruz. Bunu güçlendirici adımlar atmamız gerekiyor." ifadelerini kullanan Kızılkaya, şöyle devam etti:

        "İşte bu tesis hızlı bir şekilde bu yolları yaptığımızda yol ne demek? Aynısı sağlıktan, güvenliğe, kalkınmadan, ilerleme, her alanda bizi bir seviye yukarıya taşıyacak bir hizmettir. Allah'ın izniyle il özel idaremizin, belediyelerimizin, kamu hizmetlerimizin, kamu dairelerimizin hizmeti sadece bununla kalmayacak, kalmıyor ve devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada sadece asfalt dökmüyoruz. Geleceğe uzanan bir kalkınma hattı inşa ediyoruz."

        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de tesisin faaliyete geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Tesisin tam donanımlı olduğunu belirten Gül, "Gelecek yıl inşallah bundan kat kat daha fazlasını yapacağız. Açılışını yaptığımız bu asfalt planlı tesisi sadece yolları yenilemekle kalmayacak köylerimizin, beldelerimizin ve ilçelerimizin yaşam kalitesini de yükseltecek. Her ton asfalt öğrencimizin okuluna, çiftçimizin tarlasına ve esnafımızın pazarına daha güvenli bir yol kavuşması demektir." dedi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat da tesis hakkında bilgi verdi.

        Açılışa, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

