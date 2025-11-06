Siirt'te durdurulan minibüste sahte pasaportla 4 düzensiz göçmen yakalandı
Siirt'te durdurulan minibüste sahte pasaport taşıyan 4 düzensiz göçmen ile araç sürücüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki Şehit Muhammed Demir Uygulama Noktası’nda şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, sahte pasaport taşıyan Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen ile sürücü C.C. gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular ile sürücünün adli işlemleri sürüyor.
