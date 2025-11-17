Siirt'te "26. Ulusal Çocuk Forumu" başladı

Siirt'te "26. Ulusal Çocuk Forumu" 9 ilden çocukların katılımıyla başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kentte "Dijital Dünyada Çocuk Hakları" temasıyla forum düzenlendi.

Bir otelde 9 ilden çocukların katıldığı forumun açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, çocuk katılımını güçlendirmeye, çocukların sesini daha gür duyurmaya ve onların hem gerçek hem de dijital dünyada haklarını korumaya yönelik yeni bir adım atmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Günümüz dünyasında çocukların sadece okullarda, parklarda, sokaklarda değil aynı zamanda ekranların, oyunların, uygulamaların ve sosyal medya platformların içinde de sosyalleştiğini ifade eden Yenigün, "Dijital dünya çocukların arkadaşlık kurduğu, öğrendiği, eğlendiği, düşündüğü ve fikirlerini paylaştığı yeni bir yaşam alanına dönüşmüş durumda. Sizler bu çağa doğmuş bir nesilsiniz. O yüzden bu toplantıya da ayrıca kıymet veriyorum çünkü bizlerin belki görmediği şeyler sizlerin fikirleriyle bizlere aktarılmış olacak." dedi.

Yenigün, bu yeni dünyanın sunduğu fırsatlar kadar beraberinde getirdiği risklerin de görülmesi gerektiğini dile getirerek, "Dijital ortam çocuklara bilgiye erişim, yaratıcılığını geliştirme, kendini ifade etme fırsatı sunarken, aynı zamanda mahremiyet ihlalleri, dijital zorbalık, yanlış bilgiye maruz kalma ve dijital bağımlılık gibi tehditleri de beraberinde getiriyor. İşte bu noktada çocukların dijital ortamlardaki haklarını korumak hepimizin ortak görevi haline geliyor." ifadelerini kullandı. Çocuk haklarının dijital ortamda da aynen geçerli olması gerektiğini belirten Yenigün, her bir vatandaşın çevrim içi davranışlarının hem kendi güvenliğinin hem de toplumun huzurunu etkileyen bir faktör olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti. Yenigün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ebeveynlere bu anlamda düşen sorumluluklar da çocuklara güvenli ve bilinçli dijital deneyimler sunmaktır. Bu konuda ailelere rehberlik edecek eğitim ve farkındalık çalışmalarını da sürdürmeye devam ediyoruz. Bir çocuğun çevrim içi ortamda özel bilgilerinin koruması, kişisel verilerin izinsiz kullanılmaması, dijital platformlarda adil ve saygılı davranışlarla karşılaşması ve kendisinin de aynı şekilde adil ve saygılı olması en temel hak olarak önümüzde görünüyor. Aynı şekilde dijital içerik üretme, fikirlerini özgürce ifade etme, eğitime erişme ve güvenli bir şekilde iletişim kurma çocukların dijital katılım haklarının da ayrılmaz bir parçasıdır. Artık yeni bir çağdayız. Buna 'dijital çağ' diyoruz. Artık çocukların yalnızca korunması değil aktif dijital vatandaş olarak güçlendirilmesi de önemli."

Bu tür toplantıları önemsediklerini dile getiren Yenigün, bu çalıştayda çocuklara da masa ayrıldığını vurguladı. - "Çocuklarımız dijital hakları konusunda her zamankinden daha bilinçli" Yenigün, şunları kaydetti: "UNICEF ile kurduğumuz bu yapının bizlere getireceği fikirler, çocukların, gençlerin düşünceleri de Bakanlık olarak yol haritamızı çizmemizde çok büyük katkısı olacak. İnşallah bunların politikaya dönüşmesi noktasında da üzerimize düşen görevi yapmak istiyoruz. Sevindirici olan şu ki bugün çocuklarımız dijital hakları konusunda her zamankinden daha bilinçli. Kendi fikirlerini çevrimi içi platformlarda özgürce dile getirebiliyorlar. Toplumsal sorunlar için fikirlerini dijital dünyada da sunabiliyorlar. Bakanlık olarak bizler de çocukların dijital dünyada daha güvenli, güçlü, bilinçli varlık göstermeleri için mevzuat, politika ve farkındalık çalışmalarıyla bu süreci desteklemeye devam ediyoruz. Çocuklarımız için sosyal medya kullanımında yaş sınırı düzenlemesine yönelik çalışmalarımız var. Bu, onların dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak ve gelişimlerini güvenli bir ortamda sürdürmelerini sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır."

Yenigün, dijital dünyada çocukların güvenliğini sağlamak için farkındalık, eğitim ve işbirliği kültürünü de geliştirmenin önemli olduğunu söyledi. Akademisyenlerin, uzmanların, sivil toplum kuruluşlarının, bakanlıkların ve en önemlisi çocukların katkısının bu sürecin en kıymetli bileşeni olduğunu anlatan Yenigün, "Çocukların çevrim içi haklarını güvence altına almak, mevcut yasalarımızı dijital risklere cevap verebilecek hale getirmek, mahremiyeti korumak ve zararlı içeriklere karşı hukuki mekanizmaları güçlendirmek, dijital geleceğimizin en temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Her çocuğun güvenli, sağlıklı, mutlu ve adil bir dijital geleceğe sahip olması hepimizin ortak hedefidir. Bu forumun çocuk hakları konusunda olduğu kadar dijital farkındalık konusunda da önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz. Çocukların dijital dünyada karşılaştıkları fırsatları da en iyi şekilde değer değerlendirmeleri, riskleriyle başa çıkmabilmeleri ve çevrim içi ortamlarda kendilerini güvenle ifade etmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Gelin dijital çağın sunduğu imkanları, çocukların yararına, onların güvenli, bilinçli ve mutlu bir dijital gelecek inşa etmeleri için kullanalım. Çünkü çocuklarımızın sesi sadece bugünün değil, geleceğin de rehberidir." diye konuştu.

"26. Ulusal Çocuk Forumu"nun dijital dünyada çocuk haklarının korunması ve güçlendirilmesi yolunda yeni ufuklar açmasını dileyen Yenigün, bu anlamlı buluşmaya katkı sunan herkese teşekkür etti. - "Teknolojiyi insanlık yararına geliştirebilen bir nesil yetiştirmek en büyük hedefimizdir" Vali Kemal Kızılkaya da her yıl "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında düzenlenen forumların, "Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"de yer alan "Çocukların katılım hakkı"nı hayata geçirmenin en güçlü araçlarından biri olduğunu söyledi. Dijitalleşmenin hayatın her alanında olduğu gibi çocuklar için de büyük fırsatlar ve bazı riskleri barındırdığını ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti: "Artık çocuklarımız sadece sokakta değil, sanal dünyada da büyüyor, arkadaşlıklarını, oyunlarını, öğrenme süreçlerini dijital ortamlarla iç içe sürdürüyorlar. Bu nedenle çocuklarımızın dijital ortamdaki haklarını bilmesi, kendilerini güvende hissetmesi ve bilinçli bir şekilde hareket etmesi her zamankinden daha değerli hale gelmiştir. İstiyoruz ki çocuklarımız dijital dünyanın sadece kullanıcıları değil; aynı zamanda üreticileri, geliştiricileri ve yönlendiricileri olsunlar. Dijital becerilerle donanmış, eleştirel düşünebilen, bilgiyi doğru kullanabilen ve teknolojiyi insanlık yararına geliştirebilen bir nesil yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Bu forumun en temel amacı, çocuklarımızı dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskler konusunda bilinçlendirmek ve onların dijital haklarını savunabilme kapasitelerini geliştirmektir. Burada söylediğiniz her söz, hazırladığınız her öneri bizim için çok kıymetlidir. Bugün buradan çıkacak fikirler, hepinizin daha güvenli, daha özgür ve daha eşit bir dijital dünyaya erişebilmesi için yol gösterici olacaktır."