        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te Bayraktepe şehitleri için anma töreni düzenlendi

        Siirt merkez Bayraktepe köyünde, 17 Kasım 1994 tarihinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen 11 kişi anıldı.

        Giriş: 17.11.2025 - 23:09 Güncelleme: 17.11.2025 - 23:09
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, köy şehitliğinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yardımcısı Yunus Emre Bozkurtoğlu, şehitlerin aziz hatırasını daima yaşatacaklarını belirterek, "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.​​​​​​​

        Tören, şehitlik ziyaretiyle sona erdi.​​​​​​​

        Törene İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Zafer Öker, Bayraktepe Köyü Muhtarı Ahmet Şehitoğlu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Siirt Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu ve vatandaşlar katıldı.

