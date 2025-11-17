Siirt'te Bayraktepe şehitleri için anma töreni düzenlendi

Törene İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Zafer Öker, Bayraktepe Köyü Muhtarı Ahmet Şehitoğlu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Siirt Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, köy şehitliğinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

