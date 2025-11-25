Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        AK Parti Siirt Kadın Kollarından kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması

        AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 12:56 Güncelleme: 25.11.2025 - 12:56
        AK Parti Siirt Kadın Kollarından kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması
        AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi, parti binası önünde düzenlenen basın açıklamasında, partisinin kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı bir duruş sergilediğini belirtti.

        Bugün Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir iyi niyet beyanından ibaret olmadığı, bilakis AK Parti iktidarlarının tam 23 yıldır adım adım inşa ettiği bir devlet politikası olduğunu dile getiren Mavi, şunları kaydetti:

        "Bugün 25 Kasım, kadına yönelik şiddete karşı yükselen kararlılığımızı, dayanışmamızı ve sorumluluk anlayışımızı simgeleyen bir gün ancak biz bu mücadeleyi sadece bir günle sınırlamıyoruz. Bu davayı kadının izzetini, çocuklarımızın geleceğini, ailenin onurunu, milletimizin dirliğini koruma davası olarak görüyoruz. Kadına yönelik şiddet kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçudur. 2002 seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyarak bu alanda kapsamlı bir dönüşüm başlattık. Aradan geçen 23 yılda hukuki altyapıyı güçlendirdik, cezai yaptırımları artırdık, koruyucu ve önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdık. Hukuki çerçeveye baktığımızda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, bizim dönemimizde çıkarılmış kadına yönelik şiddetle mücadelede tarihi bir dönüm noktası olmuştur.

        AK Parti Kadın Kolları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha adil, daha güvenli bir hayatı güçlü kadınlarla birlikte inşa etmeye devam edeceklerini anlatan Mavi, kadına yönelik şiddet tamamen son bulana kadar mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

        Açıklamaya, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve üyeler katıldı.

