        Siirt Haberleri

        Siirt'te "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla program düzenlendi

        Siirt'te "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 17:57 Güncelleme: 25.11.2025 - 17:57
        Siirt'te "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla program düzenlendi
        Siirt'te "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        Kadına yönelik şiddet konulu tanıtım videosunun izlenmesinin ardından programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir yara olduğunu, aile yapısını ve toplumsal huzuru bozduğunu söyledi.

        Kızılkaya, "Bizler kadına yönelik şiddetin her türlüsünü insanlığa ihanet olarak görüyoruz. Kadın, ailenin temel direği, toplumun vicdanı ve geleceğin mimarıdır. Onların güven içinde, huzurlu ve güçlü bir şekilde hayatın her alanında yer almaları devlet olarak en temel önceliklerimizdendir. Bu doğrultuda şiddetin önlenmesi, mağdur kadınların korunması ve desteklenmesi amacıyla hukuki ve sosyal alanlarda çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir." diye konuştu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar da bugünün yalnızca bir farkındalık günü olmadığını, daha sağlıklı bir toplum için düşünme ve sorumluluk alma fırsatı sunduğunu ifade etti.

        Kadına yönelik şiddetin tüm toplumu olumsuz etkileyen çok boyutlu bir sorun olduğunu dile getiren Sidar, şöyle konuştu:

        "Bu konuda yapılacak her çalışma, atılacak her adım dayanışmanın, anlayışın ve sağduyunun güçlenmesine katkı sunmaktadır. Kurumlarımızın, sivil toplumun ve iş dünyasının iş birliği içinde hareket etmesi, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün yapacağımız etkinlikler, toplumsal duyarlılığımızı artırmayı ve kadınların yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde göstermeyi amaçlamaktadır. Şiddetin hiçbir türüne tahammülümüz olmadığını ifade etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

        Oratoryo gösteriminin ardından kadına yönelik şiddeti konu alan "Portre" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Program sonunda Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.​​​​​​​

        Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Uğurlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

