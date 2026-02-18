Canlı
        Siirt Haberleri

        Siirt'te hastane afet planı tatbikatı yapıldı

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:27 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:27
        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, olası afet ve acil durumlara hazırlık düzeyini artırmak amacıyla masa başı tatbikatı yapıldı.

        Senaryo gereği, tatbikatta kuvvetli yağış sonrası hastane binasının birinci katında su baskını meydana geldi.

        Bildirim üzerine olay yönetim ekibi, olay yönetim merkezinde hızlıca toplanarak süreci değerlendirdi.


        Risk analizi yapan ekip, öncelikli müdahale alanlarını belirledi, birimler arası koordinasyonu sağladı ve gerekli aksiyon planlarını oluşturdu.

        Tatbikatta, kriz anında hızlı karar alma, etkili iletişim, kaynakların doğru yönetimi ve hizmetin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik süreçler detaylı olarak ele alındı.

