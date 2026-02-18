Siirt'te yangında zarar gören cami ibadete açıldı
Siirt'te, yangında hasar gören Şeyh Ebul Vefa Camisi, bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.
Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla belediye ekiplerince geçen hafta çıkan yangında hasar gören camide çalışma başlatıldı.
Boya ve badanası yapılan caminin ısıtma sistemi, halı ve keçeleri yenilendi.
Çalışmaların tamamlandığı cami, yeniden ibadete açıldı.
